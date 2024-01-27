РПЦ обсудит с адвокатами Шарлота его покаяние перед патриархом Кириллом

Представители Русской православной церкви обсудят с адвокатами певца и блогера Эдуарда Шарлота его покаяние перед Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, передает ТАСС со ссылкой на источник в Московской патриархии.

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Шарлот во время заседания в Самарском областном суде извинился перед президентом РФ Владимиром Путиным за видеоролик, на котором он разорвал изображение с главой государства, напоминает «Радиоточка НСН».

Он назвал Путина «человеком с большой буквы», а «рисунок» с его изображением, по словам Шарлота, разорвал, «не понимая зачем, не таив никакой злобы» или «очевидного несогласия в каком-то политическом вопросе». Артист также попросил прощения у патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ветеранов Великой Отечественной войны и перед всеми россиянами.

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ФОТО: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
ТЕГИ:РПЦСудыПатриарх КириллПевец

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