РПЦ обсудит с адвокатами Шарлота его покаяние перед патриархом Кириллом
Представители Русской православной церкви обсудят с адвокатами певца и блогера Эдуарда Шарлота его покаяние перед Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, передает ТАСС со ссылкой на источник в Московской патриархии.
Шарлот во время заседания в Самарском областном суде извинился перед президентом РФ Владимиром Путиным за видеоролик, на котором он разорвал изображение с главой государства, напоминает «Радиоточка НСН».
Он назвал Путина «человеком с большой буквы», а «рисунок» с его изображением, по словам Шарлота, разорвал, «не понимая зачем, не таив никакой злобы» или «очевидного несогласия в каком-то политическом вопросе». Артист также попросил прощения у патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ветеранов Великой Отечественной войны и перед всеми россиянами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- РПЦ обсудит с адвокатами Шарлота его покаяние перед патриархом Кириллом
- Сергей Шнуров & Зоя поделились клипом на песню «Гендерно-нейтральный»
- Посол Венесуэлы в Москве заявил об отсутствии русофобии в стране
- Путин и Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах геноцида советского народа
- Китаянка завещала целое состояние своим домашним питомцам, а не детям
- СМИ: у казненного чистым азотом американца были судороги перед смертью
- Премьер Словакии заявил о намерении страны нормализовать отношения с Россией
- На соревнованиях по ММА в Кирове умер спортсмен
- Ученые установили связь между узким лицом и богатством
- «От доллара не отказываемся»: Россияне все больше доверяют другим валютам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru