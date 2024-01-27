РПЦ обсудит с адвокатами Шарлота его покаяние перед патриархом Кириллом

Шарлот во время заседания в Самарском областном суде извинился перед президентом РФ Владимиром Путиным за видеоролик, на котором он разорвал изображение с главой государства, напоминает «Радиоточка НСН».



Он назвал Путина «человеком с большой буквы», а «рисунок» с его изображением, по словам Шарлота, разорвал, «не понимая зачем, не таив никакой злобы» или «очевидного несогласия в каком-то политическом вопросе». Артист также попросил прощения у патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ветеранов Великой Отечественной войны и перед всеми россиянами.

