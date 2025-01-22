«Денег не хватает»: Дрессировщик Куклачев пожаловался на маленькую пенсию

Знаменитый дрессировщик признался, что получает пенсию в размере не менее 50 тысяч рублей, а также доплату за звание народного артиста, однако всё равно получается мало.

Куклачёв пояснил, что имеющиеся у него дача, квартира и автомобиль «нуждаются в постоянном уходе, замене, ремонте и обновлении», а также нужно помогать сыну.

Он отметил, что по этой причине продолжает работать.

«Зарплата слегка переваливает за 100 тысяч рублей... Перестану работать — лишусь денег, а их и так не хватает... чтобы жить на широкую ногу», — заключил 75-летний артист.

Ранее певица Лолита Милявская рассказала, что получает «копеечную» пенсию в размере 23 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

