«Денег не хватает»: Дрессировщик Куклачев пожаловался на маленькую пенсию
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев в интервью Общественной Службе Новостей заявил, что ему не хватает денег для комфортной жизни.
Знаменитый дрессировщик признался, что получает пенсию в размере не менее 50 тысяч рублей, а также доплату за звание народного артиста, однако всё равно получается мало.
Куклачёв пояснил, что имеющиеся у него дача, квартира и автомобиль «нуждаются в постоянном уходе, замене, ремонте и обновлении», а также нужно помогать сыну.
Он отметил, что по этой причине продолжает работать.
«Зарплата слегка переваливает за 100 тысяч рублей... Перестану работать — лишусь денег, а их и так не хватает... чтобы жить на широкую ногу», — заключил 75-летний артист.
Ранее певица Лолита Милявская рассказала, что получает «копеечную» пенсию в размере 23 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru