Певец Хулио Иглесиас отверг обвинения в домогательствах

Певец Хулио Иглесиас назвал ложными обвинения женщин, которые заявили о сексуальных домогательствах со стороны исполнителя. Об этом сообщила газета ABC.

Ранее стало известно, что две женщины - домработница и физиотерапевт, работавшие в особняках Иглесиаса - обвинили артиста в домогательствах и насилии. По их словам, инциденты произошли в 2021 году в Доминиканской Республике и на Багамских островах.

Как отметил 82-летний певец, он «с глубоким сожалением» отвечает на обвинения женщин, которые ранее работали в его доме.

«Я отрицаю, что применял насилие, принуждение или относился с неуважением к какой-либо женщине. Эти обвинения абсолютно ложны», - подчеркнул Иглесиас.

Между тем актера и певца Джареда Лето обвинили в домогательствах, об инцидентах рассказали девять женщин, многие из которых были несовершеннолетними на момент случившегося.

