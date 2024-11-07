Певец Данко пошел добровольцем в отряд «БАРС — Крым»

Российский певец и композитор Александр Фадеев, более известный как Данко, пошел добровольцем в подразделение «Барс-Крым», рассказала в своем Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.

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По ее словам, Данко переехал в Ялту шесть лет назад. С тех пор артист живет и занимается творчеством в этом городе.

Павленко поблагодарила музыканта и заявила, что гордится им.

Ранее артист Академического хора Московского метрополитена ушел добровольцем на СВО, напоминает RT.

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ФОТО: Янина Павленко
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