Петросян уличил Степаненко в присвоении совместно нажитого козлика
Адвокат юмориста Евгения Петросяна заявил, что его клиент обвиняет свою бывшую супругу Елену Степаненко в присвоении совместного нажитого имущества. Речь идет о статуэтке козлика, которую артист оценивает в 200 тысяч рублей.
Отмечается, что факт присвоения козлика всплыл случайно: Петросян заметил статуэтку на опубликованном недавно совместном фото телеведущей Ксении Собчак и Степаненко.
Козлика работы знаменитого израильского мастера юморист лично покупал на фабрике в городе Яффа. Жорин уточнил, что статуэтка находилась в квартире Петросяна в Зачатьевском переулке, в которой после развода поселилась Степаненко.
Адвокат также рассказал, что эксперты намерены оценить около 5 тысяч предметов искусства и редких вещей, которые Степаненко и Петросян нажили в годы брака, сообщает сайт KP.Ru.
Артисты развелись в 2018 года, через некоторое время появились слухи, что Петросян женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой, отмечает Газета.ру
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Психологи рассказали, как помочь детям перенести карантин
- Петросян уличил Степаненко в присвоении совместно нажитого козлика
- Число заражённых коронавирусом в России достигло 658 человек
- СМИ узнали о поддержке Трампом нефтяной войны против России
- Сейсмолог исключил сильное цунами после землетрясения на Курилах