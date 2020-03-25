Петросян уличил Степаненко в присвоении совместно нажитого козлика

Козлика работы знаменитого израильского мастера юморист лично покупал на фабрике в городе Яффа. Жорин уточнил, что статуэтка находилась в квартире Петросяна в Зачатьевском переулке, в которой после развода поселилась Степаненко.



Адвокат также рассказал, что эксперты намерены оценить около 5 тысяч предметов искусства и редких вещей, которые Степаненко и Петросян нажили в годы брака, сообщает сайт KP.Ru.



Артисты развелись в 2018 года, через некоторое время появились слухи, что Петросян женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой, отмечает Газета.ру

