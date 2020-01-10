Петросян опроверг закрытие «Смехопанорамы»

Напомним, ранее сегодня стало известно, что производство программы «Смехопанорама с Евгением Петросяном» временно приостановлено. СМИ сообщали, что пока в эфир будет выходить нарезка лучших выпусков «Смехопанорамы». Кроме того, сообщалось о закрытии программы «Сам себе режиссер», которая выходила в эфир с января 1992 года. Об этом рассказал бессменный ведущий передачи Алексей Лысенков.

Между тем, в декабре в СМИ появилась информация о том, что финансовые проблемы «Первого канала» достигли таких масштабов, что стоит вопрос о его закрытии. Об этом, в частности, сообщает Meduza со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Врач и телеведущая Елена Малышева, программы которой – «Здоровье» и «Жить здорово!» – выходят на «Первом канале», в свою очередь, заявила, что ей о подобном ничего не известно.

«Я понятия об этом не имею. Мы выходим в эфир, у нас все прекрасно», - рассказала Малышева НСН.

