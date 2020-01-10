Петросян опроверг закрытие «Смехопанорамы»
Евгений Петросян опроверг появившуюся информацию о закрытии «Смехопанорамы». Юморист, ведущий шоу заявил, что программа продолжает сниматься, отмечает Газета.ру.
Он подчеркнул, что в утреннем блоке «России-1» «сейчас идут старые фильмы, чтобы сэкономить деньги — там же не одна "Смехопанорама"».
«Я позвонил на канал, мне объяснили так. Программа продолжает сниматься», — ответил юморист на вопрос о закрытии передачи.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что производство программы «Смехопанорама с Евгением Петросяном» временно приостановлено. СМИ сообщали, что пока в эфир будет выходить нарезка лучших выпусков «Смехопанорамы». Кроме того, сообщалось о закрытии программы «Сам себе режиссер», которая выходила в эфир с января 1992 года. Об этом рассказал бессменный ведущий передачи Алексей Лысенков.
Между тем, в декабре в СМИ появилась информация о том, что финансовые проблемы «Первого канала» достигли таких масштабов, что стоит вопрос о его закрытии. Об этом, в частности, сообщает Meduza со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Врач и телеведущая Елена Малышева, программы которой – «Здоровье» и «Жить здорово!» – выходят на «Первом канале», в свою очередь, заявила, что ей о подобном ничего не известно.
«Я понятия об этом не имею. Мы выходим в эфир, у нас все прекрасно», - рассказала Малышева НСН.
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