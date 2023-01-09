Петра Верзилова* объявили в международный розыск
Основателя «Медиазоны» (признана в РФ СМИ-иноагентом по решению Минюста) Петра Верзилова (также включен в список иноагентов), объявили в международный розыск, сообщает ТАСС.
По словам выступавшего в Басманном суде следователя, журналист «нарушил ранее избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде».
«Согласно информации, имеющейся у СК РФ, он скрывается на территории Италии и Ватикана. В связи с этим Верзилов был объявлен в международный розыск», - сказал он.
Следователь добавил, что Верзилов проходит обвиняемым по статье, предусматривающей ответственность за сокрытие информации о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства.
Ранее Роскомнадзор составил Верзилова протоколы об отсутствии в постах его личных аккаунтов маркировки, свидетельствующей о том, что он иноагент, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+2 754 / сут.
Умерли
394 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+2 990 / сут.
- Российские военные уничтожили переданные ВСУ польские САУ «Krab»
- У самолета, летевшего в Магадан, при взлете открылся грузовой отсек
- Жителей Петербурга неприятно шокировал памятник Блоку
- В Кремле оценили сообщения об «амнистии» бойцов «Вагнера»
- Жителям Подмосковья запретили делать снежные горки
- Петра Верзилова* объявили в международный розыск
- Новый глава МИД Китая обсудил с Лавровым по телефону Украину
- Песков: Кремль доверяет информации Минобороны о ходе СВО
- Песков заявил о паузе в переговорах Макрона и Путина
- МИД РФ осудил действия представителей бразильской оппозиции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru