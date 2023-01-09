Петра Верзилова* объявили в международный розыск

По словам выступавшего в Басманном суде следователя, журналист «нарушил ранее избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде».

«Согласно информации, имеющейся у СК РФ, он скрывается на территории Италии и Ватикана. В связи с этим Верзилов был объявлен в международный розыск», - сказал он.

Следователь добавил, что Верзилов проходит обвиняемым по статье, предусматривающей ответственность за сокрытие информации о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства.

Ранее Роскомнадзор составил Верзилова протоколы об отсутствии в постах его личных аккаунтов маркировки, свидетельствующей о том, что он иноагент, сообщает RT.

