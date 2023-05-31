Петр Толстой извинился за учебу во Франции и стажировку дочери в США
31 мая 202318:58
Свои извинения за образование, ранее полученное во Франции, принес вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия».
Депутат также извинился за стажировку дочери в США. По его словам, она съездила туда на две недели от школы.
«Это ужасное мое прегрешение», — сказал он.
Ранее Толстой заявил, что в Госдуме создана группа депутатов по выступающим против России деятелям культуры, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru