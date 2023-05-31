Петр Толстой извинился за учебу во Франции и стажировку дочери в США

Депутат также извинился за стажировку дочери в США. По его словам, она съездила туда на две недели от школы.

«Это ужасное мое прегрешение», — сказал он.

Ранее Толстой заявил, что в Госдуме создана группа депутатов по выступающим против России деятелям культуры, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

