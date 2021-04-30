Петицию с требованием освободить адвоката Павлова подписали более 2,5 тысяч человек
Более 2,5 тысяч человек подписали петицию, в которой требуют прекратить уголовное преследование адвоката Ивана Павлова. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее в пятницу Басманный суд Москвы избрал Павлову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Его обвиняют в разглашении данных следствия.
Автором обращения стала московский адвокат Анна Ставицкая, петиция адресована СК РФ, ФСБ и главе Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву. Петицию подписало множество адвокатов, в том числе члены организации ОВД-Инфо, а также президент адвокатской палаты Удмуртии Дмитрий Талантов.
Подписанты требуют прекратить давить на правозащитников и освободить Павлова. По их мнению, задержание адвоката связано с его профессиональной деятельностью.
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