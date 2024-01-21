Петицию об увольнении выкинувшей кота проводницы подписали 222 тысячи человек

Петицию с требованием уволить проводницу РЖД, которая выбросила из поезда кота Твикса в Кирове, подписали более 220 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на ресурс Change.org.

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Из заявления следует, что женщина сознательно выбросила кота на станции, в результате чего животное погибло. Ранее хозяин кота сообщил о гибели животного и пообещал сделать все, чтобы виновные были наказаны.

После гибели кота Твикса, выброшенного проводницей на мороз из вагона, РЖД решила поменять правила провоза животных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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