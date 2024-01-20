Мизулина предложила поставить памятник коту Твиксу в Кирове

Ранее проводница поезда №71, следовавшего из Екатеринбурга в Петербург, выкинула из поезда кота на улицу в двадцатиградусный мороз. Животное вез родственник хозяйки, но кот выбрался из переноски и сбежал из купе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Теперь женщина может быть привлечена к уголовной ответственности за жестокое обращение с животным.



Мизулина призвала привлечь к ответственности сотрудницу РЖД за жестокое обращение с животными. Она обратила внимание на то, что эта история растопила сердца людей по всему миру и заставила переосмыслить правила перевозки питомцев в России.

