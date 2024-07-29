Петербуржцу ограничили свободу за «нехорошую надпись про президента»

Установлено, что в феврале 2024 года петербуржец нанёс на трансформаторную станцию на улице Маршала Захарова «нехорошую надпись про президента». Тем самым он не только «осквернил» сооружение, но и причинил ООО «ПетербургГаз» материальный ущерб на сумму 15,9 тысячи рублей.

По решению суда мужчине назначили наказание в виде ограничения свободы на 1 год.

«Суд учёл, что Блинов совершил преступление небольшой тяжести, ранее не судим, в содеянном раскаялся... имеет на иждивении четырёх малолетних детей, супругу, находящуюся в отпуске по уходу за детьми», — говорится в сообщении.

Ранее суд в Москве арестовал дагестанского треш-стримера, который растоптал христианский крест и записал это на видео, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

