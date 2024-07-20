Могилу Пригожина в Петербурге осквернили вандалы

Могила основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге подверглась вандализму, пишет издание «Фонтанка».

СМИ: Глава «Вагнера» Пригожин может быть причастен к «чисткам» в Минобороны РФ

Неизвестные облили памятник белой краской. Монумент быстро привели в порядок. Вандалов ищут правоохранительные органы.

Пригожину 1 июня исполнилось бы 63 года.

Ранее СМИ сообщали о задержании в Петербурге связанных с Пригожиным медиаменеджеров по обвинению в вымогательстве, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ВандализмЕвгений ПригожинСанкт-Петербург

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