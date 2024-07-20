Могилу Пригожина в Петербурге осквернили вандалы
20 июля 202415:11
Могила основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге подверглась вандализму, пишет издание «Фонтанка».
Неизвестные облили памятник белой краской. Монумент быстро привели в порядок. Вандалов ищут правоохранительные органы.
Пригожину 1 июня исполнилось бы 63 года.
Ранее СМИ сообщали о задержании в Петербурге связанных с Пригожиным медиаменеджеров по обвинению в вымогательстве, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru