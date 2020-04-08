Петербуржца оштрафовали на 15 тысяч рублей за прогулку с ребенком
В Петербурге штраф в размере 15 тысяч рублей назначен судом мужчине, который в условиях режима самоизоляции вышел на прогулку с ребенком на детскую площадку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную полицию.
По данным агентства, мужчина, играющий с ребенком на детской площадке, был обнаружен участковым полицейским 7 апреля. В отношении петербуржца было заведено административное дело по части 2 статьи 6.3 "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".
В полиции отметили, что детские площадки значатся в списке объектов, запрещенных для посещения до 30 апреля в соответствии с постановлением петербургских властей. Эта мера введена с целью борьбы с распространением коронавируса.
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