Петербуржца оштрафовали на 15 тысяч рублей за прогулку с ребенком

По данным агентства, мужчина, играющий с ребенком на детской площадке, был обнаружен участковым полицейским 7 апреля. В отношении петербуржца было заведено административное дело по части 2 статьи 6.3 "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

В полиции отметили, что детские площадки значатся в списке объектов, запрещенных для посещения до 30 апреля в соответствии с постановлением петербургских властей. Эта мера введена с целью борьбы с распространением коронавируса.

