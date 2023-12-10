Петербуржец пришел в ФСБ и признался в убийстве 30-летней давности

Житель Санкт-Петербурга пришел в управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) и признался в убийстве, которое совершил 30 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по городу.

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Ранее судимый 59-летний петербуржец рассказал, что убийство произошло 11 января 1993 года. Он шесть раз выстрелил из пистолета в двух пассажиров легкового автомобиля.

Мужчина скрылся с места преступления и выбросил оружие в воду. Правоохранители проверили его показания и предъявили обвинение.

В Московской области задержали мужчину по делу об убийстве 29-летней давности. Преступление совершено в сентябре 1994 года. Преступник скрывался на Северном Кавказе, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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