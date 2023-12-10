Петербуржец пришел в ФСБ и признался в убийстве 30-летней давности

Ранее судимый 59-летний петербуржец рассказал, что убийство произошло 11 января 1993 года. Он шесть раз выстрелил из пистолета в двух пассажиров легкового автомобиля.

Мужчина скрылся с места преступления и выбросил оружие в воду. Правоохранители проверили его показания и предъявили обвинение.

В Московской области задержали мужчину по делу об убийстве 29-летней давности. Преступление совершено в сентябре 1994 года. Преступник скрывался на Северном Кавказе, отмечает «Радиоточка НСН».

