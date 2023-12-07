Чемпиону мира по рукопашному бою заочно дали 15 лет за убийство росгвардейца
Чемпиона мира по рукопашному бою Шахбана Мачиева заочно приговорили к 15 годам колонии по обвинению в убийстве сотрудника Росгвардии в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Дагестана.
В ноябре 2018 года у караоке-ресторана в столице республики произошла перестрелка, в результате был застрелен 26-летний лейтенант Росгвардии. По данным Следственного комитета, погибший пытался пресечь вспыхнувший групповой конфликт и получил множественные огнестрельные ранения. Одним из подозреваемых в убийстве стал Мачиев, он также получил ранение и был госпитализирован. Позже спортсмена задержали и арестовали, в 2021 году суд оправдал его. Однако вышестоящая инстанция отменила оправдательный приговор, направив дело на новое рассмотрение.
Как отметили в Верховном суде республики, после решения суда оправданный скрылся за пределами России, его объявили в международный розыск.
«Уголовное дело рассматривалось по существу, на этот раз судьей единолично, в его отсутствие. При новом рассмотрении Верховный суд ... признав подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет в исправительной колонии строгого режима», – указали в учреждении.
Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента задержания Мачиева.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru