Петербуржец отсудил у назвавшей его уродом бывшей жены 10 тысяч рублей

Обратившийся в Кировский районный суд Северной столицы мужчина заявил, что страдал из-за того, что бывшая жена нецензурно ругалась на него, сравнивала при этом с животными, алкоголиками и наркоманами, а также называла недостойным человеком с физическими дефектами и гомосексуалистом.

Женщина ответила, что если бы её бывший муж действительно страдал, то просто перестал бы с ней общаться. Кроме того она указала, что использование нецензурной брани для мужчины является обычным.

«Суд почитал переписку, открыл словари Ушакова и Ожегова, увидел, например, что «урод» - это человек, некрасивый до безобразия, и взыскал с ответчицы в пользу бывшего мужа 10 000 рублей», - говорится в сообщении.

Ранее семья легендарного гонщика Михаэля Шумахера отсудила у медиагруппы Funke 200 тысяч евро компенсации за интервью, которое было сгенерировано искусственным интеллектом (ИИ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

