Отсудивший у BMW 300 миллионов россиянин отправит половину суммы на СВО

Житель Подмосковья, отсудивший у BMW 300 миллионов рублей, планирует направить половину этих средств на покупку беспилотников для нужд участников специальной военной операции. Эту информацию публикует Telegram-канал Mash.

Мужчина приобрел автомобиль BMW X7 в 2021 году за 11 миллионов рублей. Машина имела широкий список опций, включая обдув спинок сидений, но эта функция оказалась практически бесполезной. После безуспешных попыток урегулировать проблему владелец подал иск в суд, который постановил заменить автомобиль и компенсировать неудобства.