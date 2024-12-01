Отсудивший у BMW 300 миллионов россиянин отправит половину суммы на СВО
Житель Подмосковья, отсудивший у BMW 300 миллионов рублей, планирует направить половину этих средств на покупку беспилотников для нужд участников специальной военной операции. Эту информацию публикует Telegram-канал Mash.
Мужчина приобрел автомобиль BMW X7 в 2021 году за 11 миллионов рублей. Машина имела широкий список опций, включая обдув спинок сидений, но эта функция оказалась практически бесполезной. После безуспешных попыток урегулировать проблему владелец подал иск в суд, который постановил заменить автомобиль и компенсировать неудобства.
Однако компания BMW, покинувшая российский рынок, проигнорировала судебное решение. В результате сумма взыскания увеличилась до 300 миллионов рублей, включая ежемесячные пени в размере 6,5 миллиона.
Компенсацию россиянин еще не получил. Дело продолжает рассматривать Мосгорсуд. Представители BMW подали апелляцию и потребовали отменить решение.
Ранее нижегородский суд удовлетворил иск ГАЗа к Volkswagen. Сумма иска составила 16,9 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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