Петербуржец отсудил 290 тысяч рублей за плохое звучание купленной гитары

Житель Петербурга отсудил у магазина 290 тысяч рублей за то, что купленная там гитара звучала хуже заявленных требований, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

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В июле 2022 года мужчина купил электрогитару Gibson Kirk Signature SG за 248 380 рублей. При получении он только внешне осмотрел гитару, а недостатки выявил позднее. В марте 2023 года он отдал инструмент в ремонтную мастерскую при магазине. После ремонта дефект устранен не был.

Второго мая магазин вернул деньги покупателю за дефектную гитару, однако покупатель понял, что в Петербурге таких моделей больше не осталось. После этого он подал иск в суд. По решению суда он получил еще 10 тысяч рублей моральной компенсации, 25 тысяч на оплату юридических услуг, а также магазин выплатил в его пользу штраф в пять тысяч рублей.

Ранее бас-гитару Дасти Хилла из ZZ Top продали на аукционе за почти $400 тысяч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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