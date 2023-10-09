Петербурженка Маргарита Голубева получила титул «Мисс Россия-2023»

Представительница Санкт-Петербурга Маргарита Голубева стала победительницей конкурса «Мисс Россия - 2023».

«Миссис Россия-2023» стала жительница Геленджика Жанна Специальная

Финал смотра прошел накануне в концертном зале «Барвиха Luxury Village». «Мисс Россия - 2022» Анна Линникова объявила победительницу и передала корону 22-летней петербурженке.

При этом титул «Вице-мисс Россия - 2023» завоевали представительница Якутии Любовь Хохлова и Елизавета Дудина из Тольятти.

Победительница национального конкурса красоты получит 1 млн рублей и сможет представлять страну на международных смотрах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная», пишет RT.

Маргарита Голубева — студентка пятого курса Российской таможенной академии и второго курса музыкального факультета Московского государственного института культуры, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: vk.com/margolenser
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