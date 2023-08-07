«Миссис Россия-2023» стала жительница Геленджика Жанна Специальная
Представительница Геленджика 32-летняя Жанна Специальная стала обладательницей титула «Миссис Россия-2023». Об этом сообщается на странице конкурса в соцсети «ВКонтакте».
«Жанна ... имеет за спиной 4 высших образований. Является директором департамента продаж в ИТ-компании. Мама маленькой прелестной доченьки Амелии», — подчеркнули в оргкомитете.
Как отметила Специальная в беседе с ТАСС, на конкурсе она представила юг России: девушка родилась в Ростове-на-Дону, а недавно получила титул «Миссис Геленджик-2023». Победительнице вручили главный приз, путевку на Мальту, отмечает РЕН ТВ.
Звание «Миссис Россия Globe 2023» присудили 38-летней москвичке Анне Груниной. Она сможет представлять страну на конкурсе красоты в Китае в марте следующего года.
«Миссис Россия» — конкурс красоты среди замужних женщин, мероприятие проходит ежегодно с 2000 года.
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