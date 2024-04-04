Петербургский вуз уволил доцента, оштрафованного за флаг Украины в соцсетях
Петербургский государственный университет путей сообщения (ПГУПС) расторг трудовой договор с доцентом Дмитрием Бураковым, оштрафованным по статье о дискредитации Вооруженных сил России.
«Сегодня Дмитрий Петрович Бураков был уволен из университета по соглашению сторон. Это было сугубо его решение», - приводит ТАСС заявление пресс-службы вуза.
Бураков является кандидатом технических наук. В ПГУПС преподавал информатику и информационную безопасность.
Доцента задержали в Санкт-Петербурге 2 апреля. На следующий день суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Причиной стало размещение на его странице в соцсети «ВКонтакте» государственного символа украины и антивоенного лозунга, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru