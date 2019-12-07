Мэр Липецка прокомментировала видео, где ругается матом
Глава администрации Липецка Евгения Уваркина прокомментировала видео, на котором она якобы выражается нецензурно. Градоначальница признала, что на резонансных кадрах действительно она. Однако Уваркина пояснила, что выразилась матом лишь в личной беседе и никого не оскорбляла.
«Третьего декaбря я приехaлa нa объект, сдaчи которого мы вместе с липчaнaми очень ждём, и былa крaйне возмущенa - в 9 утрa в пaрке прaктически не было строителей, не рaботaлa техникa. И я зaписaлa видео, которое отпрaвилa в чaт рaбочей группы. Это былa личнaя беседa, в которой я никого не оскорблялa», - объяснила градоначальница.
Ранее в сеть попала видеозапись, на которой женский голос, ведущий съемку от первого лица, матерится, глядя на неудовлетворительную работу по реконструкции парка.
Уваркина добавила, что тот, кто слил видеозапись, присланную в чат участников группы в WhаtsАpp «поступил непорядочно».
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