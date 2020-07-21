Петербург возглавил рейтинг городов России по качеству жизни

Составители рейтинга учитывали не только экономический потенциал регионов, но и другие факторы, влияющие на жизнь горожан. Это, в том числе, климатические условия, доступность жилья, уровень занятости и сбережений, обеспеченность педагогами и врачами.

Санкт-Петербург обошёл Москву за счёт того, что в северной столице выше обеспеченность населения жильём, если учитывать соотношение общей площади жилого фонда и населения региона, говорится в материале.

В топ-10 российских регионов по качеству жизни также вошли Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Краснодарский край. Аутсайдеры рейтинга – Тыва, Карачаево-Черкесия, Алтай, Еврейская автономная область, Калмыкия, Ингушетия и Хакасия.

