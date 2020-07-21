Петербург возглавил рейтинг городов России по качеству жизни
Санкт-Петербург признан лучшим городом России по качеству жизни по версии агентства «Национальные кредитные рейтинги». В число лучших по итогам 2019 года также вошли Москва, Московская, Белгородская и Воронежская области, сообщает РБК.
Составители рейтинга учитывали не только экономический потенциал регионов, но и другие факторы, влияющие на жизнь горожан. Это, в том числе, климатические условия, доступность жилья, уровень занятости и сбережений, обеспеченность педагогами и врачами.
Санкт-Петербург обошёл Москву за счёт того, что в северной столице выше обеспеченность населения жильём, если учитывать соотношение общей площади жилого фонда и населения региона, говорится в материале.
В топ-10 российских регионов по качеству жизни также вошли Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Краснодарский край. Аутсайдеры рейтинга – Тыва, Карачаево-Черкесия, Алтай, Еврейская автономная область, Калмыкия, Ингушетия и Хакасия.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
783 тыс.+5 842 / сут.
Умерли
12 580+153 / сут.
Выздоровели
562 тыс.+8 782 / сут.
- Аваков вылетел в Луцк на место захвата заложников
- Политолог назвал задачу Дегтярёва в качестве врио губернатора
- Петербург возглавил рейтинг городов России по качеству жизни
- Минфин предложил сэкономить на индексации зарплат чиновников
- Минздрав не подтвердил готовность вакцины против COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru