Петербург официально стал кулинарной столицей России

Соответствующее свидетельство было выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

Как отметил Марков, проверка достоверности и объективности заявки Санкт-Петербурга на статус кулинарной столицы продлилась почти год.

«Буквально на днях Роспатентом выдан сертификат на товарный знак "Санкт-Петербург - кулинарная столица России», — указал чиновник.

Права на товарный знак будут действовать в течение 10 лет, до апреля 2033-го.

Ранее стало известно, что в Петербурге 16-18 ноября пройдет международный культурный форум. На мероприятии запланировано выступление президента Владимира Путина, пишет Ura.ru.

