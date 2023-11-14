Петербург официально стал кулинарной столицей России

Санкт-Петербургу официально присвоили статус кулинарной столицы России. Об этом заявил врио главы комитета по внешним связям города Сергей Марков, передает ТАСС.

The Hatters и Zivert выступят на культурном форуме в Петербурге

Соответствующее свидетельство было выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

Как отметил Марков, проверка достоверности и объективности заявки Санкт-Петербурга на статус кулинарной столицы продлилась почти год.

«Буквально на днях Роспатентом выдан сертификат на товарный знак "Санкт-Петербург - кулинарная столица России», — указал чиновник.

Права на товарный знак будут действовать в течение 10 лет, до апреля 2033-го.

Ранее стало известно, что в Петербурге 16-18 ноября пройдет международный культурный форум. На мероприятии запланировано выступление президента Владимира Путина, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:КулинарияСанкт-Петербург

Горячие новости

Все новости

партнеры