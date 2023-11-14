Петербург официально стал кулинарной столицей России
Санкт-Петербургу официально присвоили статус кулинарной столицы России. Об этом заявил врио главы комитета по внешним связям города Сергей Марков, передает ТАСС.
Соответствующее свидетельство было выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
Как отметил Марков, проверка достоверности и объективности заявки Санкт-Петербурга на статус кулинарной столицы продлилась почти год.
«Буквально на днях Роспатентом выдан сертификат на товарный знак "Санкт-Петербург - кулинарная столица России», — указал чиновник.
Права на товарный знак будут действовать в течение 10 лет, до апреля 2033-го.
Ранее стало известно, что в Петербурге 16-18 ноября пройдет международный культурный форум. На мероприятии запланировано выступление президента Владимира Путина, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru