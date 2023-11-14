The Hatters и Zivert выступят на культурном форуме в Петербурге
Исполнители Zivert, Dabro и The Hatters станут хедлайнерами концерта на Дворцовой площади 16 ноября. Мероприятие пройдет в рамках Петербургского международного культурного форума, сообщили организаторы.
Концерт будет бесплатным. Вход на Дворцовую площадь откроют за час до его начала.
Культурный форум стартует 16 ноября и продлится в течение трех дней.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в работе форума примет участие президент Владимир Путин.
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум состоится в Петербурге с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва. На этот раз его возглавит художественный руководитель Михайловского театра и директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман. Заявки на участие в событии подали 70 стран из БРИКС, ШОС и СНГ,
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