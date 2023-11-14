The Hatters и Zivert выступят на культурном форуме в Петербурге

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в работе форума примет участие президент Владимир Путин.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум состоится в Петербурге с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва. На этот раз его возглавит художественный руководитель Михайловского театра и директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман. Заявки на участие в событии подали 70 стран из БРИКС, ШОС и СНГ,

