Минюст рассказал, как принимает решения о признании иноагентами
Замминистра юстиции РФ Олег Свириденко заявил, что все решения о признании иностранными агентами основываются на юридически подтвержденных фактах, передает РИА Новости.
Так, по его словам, в реестр включаются лица, которые занимаются определенной деятельностью под «иностранным влиянием».
При этом он сообщил, что в большинстве случаев сведения о нарушениях получены из «открытых источников».
Также теперь на сайте ведомства публикуется информация о лицах, которые попали в реестр.
Ранее Правительство РФ утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов. Документ опубликован на правовом портале.
Согласно положению, задачами госконтроля являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства об иностранных агентах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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