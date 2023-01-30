Минюст рассказал, как принимает решения о признании иноагентами

Замминистра юстиции РФ Олег Свириденко заявил, что все решения о признании иностранными агентами основываются на юридически подтвержденных фактах, передает РИА Новости.

Так, по его словам, в реестр включаются лица, которые занимаются определенной деятельностью под «иностранным влиянием».

При этом он сообщил, что в большинстве случаев сведения о нарушениях получены из «открытых источников».

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Также теперь на сайте ведомства публикуется информация о лицах, которые попали в реестр.

Ранее Правительство РФ утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов. Документ опубликован на правовом портале.

Согласно положению, задачами госконтроля являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства об иностранных агентах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИноагентыМинюст РФ
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