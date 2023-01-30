Минюст рассказал, как принимает решения о признании иноагентами

Замминистра юстиции РФ Олег Свириденко заявил, что все решения о признании иностранными агентами основываются на юридически подтвержденных фактах, передает РИА Новости.

Так, по его словам, в реестр включаются лица, которые занимаются определенной деятельностью под «иностранным влиянием».

При этом он сообщил, что в большинстве случаев сведения о нарушениях получены из «открытых источников».