Песню Oxxxymiron «Ойда» признали запрещенной к распространению в России

В своем заключении эксперт отметил, что исполнитель в своей песне призывает к действиям, которые могут привести к нарушению территориальной целостности страны.

Напомним, Лига безопасного интернета заинтересовалась песней «Ойда» в октябре прошлого года — было направлено обращение в Генпрокуратуру и МВД с просьбой проверить ее на признаки экстремизма. В то же время директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина призвала проверить на экстремизм и самого музыканта.

Ранее сенатор Елена Афанасьева заявила, что Генпрокуратуре России следует разобраться, кто написал заявление с требованием проверить творчество певца Ярослава Дронова (Shaman) на наличие признаков разжигания межнациональной розни. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

