Песню Oxxxymiron «Ойда» признали запрещенной к распространению в России
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал композицию «Ойда» рэп-исполнителя Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в России иноагентом) запрещенной к распространению в России. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.
В своем заключении эксперт отметил, что исполнитель в своей песне призывает к действиям, которые могут привести к нарушению территориальной целостности страны.
Напомним, Лига безопасного интернета заинтересовалась песней «Ойда» в октябре прошлого года — было направлено обращение в Генпрокуратуру и МВД с просьбой проверить ее на признаки экстремизма. В то же время директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина призвала проверить на экстремизм и самого музыканта.
Ранее сенатор Елена Афанасьева заявила, что Генпрокуратуре России следует разобраться, кто написал заявление с требованием проверить творчество певца Ярослава Дронова (Shaman) на наличие признаков разжигания межнациональной розни. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru