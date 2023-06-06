Песню Oxxxymiron «Ойда» признали запрещенной к распространению в России

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал композицию «Ойда» рэп-исполнителя Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в России иноагентом) запрещенной к распространению в России. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Песню SHAMAN «Я русский» требуют проверить на экстремизм

В своем заключении эксперт отметил, что исполнитель в своей песне призывает к действиям, которые могут привести к нарушению территориальной целостности страны.

Напомним, Лига безопасного интернета заинтересовалась песней «Ойда» в октябре прошлого года — было направлено обращение в Генпрокуратуру и МВД с просьбой проверить ее на признаки экстремизма. В то же время директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина призвала проверить на экстремизм и самого музыканта.

Ранее сенатор Елена Афанасьева заявила, что Генпрокуратуре России следует разобраться, кто написал заявление с требованием проверить творчество певца Ярослава Дронова (Shaman) на наличие признаков разжигания межнациональной розни. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
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