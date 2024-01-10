Пескова разочаровала поездка на снегоболотоходе «Хищник»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что остался недоволен поездкой на снегоболотоходе «Хищник» в ходе визита Владимира Путина на Чукотку, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин поручил улучшить транспортную доступность Чукотки

По его словам, производителям следует «довести машину до ума», однако вместо этого «они пытаются почивать на лаврах», так как нет конкуренции и «все у них покупают».

«Вот наш водитель рассказывал, что сам напильником её совершенствовал, сам докручивал и так далее, руль работает плохо, коробка плохо, очень хорошо работает двигатель, но выяснилось, что двигатель импортный», - указал представитель Кремля.

Он добавил, что он не знает о впечатлениях главы государства от поездки на «Хищнике».

Ранее Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны пересесть на отечественные автомобили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: RIA_Kremlinpool/Telegram
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