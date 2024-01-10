Пескова разочаровала поездка на снегоболотоходе «Хищник»

По его словам, производителям следует «довести машину до ума», однако вместо этого «они пытаются почивать на лаврах», так как нет конкуренции и «все у них покупают».

«Вот наш водитель рассказывал, что сам напильником её совершенствовал, сам докручивал и так далее, руль работает плохо, коробка плохо, очень хорошо работает двигатель, но выяснилось, что двигатель импортный», - указал представитель Кремля.

Он добавил, что он не знает о впечатлениях главы государства от поездки на «Хищнике».

Ранее Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны пересесть на отечественные автомобили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

