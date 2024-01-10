Пескова разочаровала поездка на снегоболотоходе «Хищник»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что остался недоволен поездкой на снегоболотоходе «Хищник» в ходе визита Владимира Путина на Чукотку, сообщает РИА Новости.
По его словам, производителям следует «довести машину до ума», однако вместо этого «они пытаются почивать на лаврах», так как нет конкуренции и «все у них покупают».
«Вот наш водитель рассказывал, что сам напильником её совершенствовал, сам докручивал и так далее, руль работает плохо, коробка плохо, очень хорошо работает двигатель, но выяснилось, что двигатель импортный», - указал представитель Кремля.
Он добавил, что он не знает о впечатлениях главы государства от поездки на «Хищнике».
Ранее Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны пересесть на отечественные автомобили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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