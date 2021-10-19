Песков заявил об исключительно обоюдном признании западных вакцин в РФ

Признание вакцин от коронавируса зарубежной разработки в России возможно только на обоюдной основе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность допуска на отечественный рынок западных препаратов.

Представитель Кремля не считает, что положительное решение этого вопроса как-либо скажется на повышении уровня вакцинации в стране. По словам Пескова, вакцинофобия некоторых россиян совершенно не связана с «марками прививок».

Он также подчеркнул, что государство разделяет долю своей ответственности за недостаточный уровень вакцинации, однако самим гражданам необходимо более серьезно относится к этому в условиях пандемии.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаПесков
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