Песков заявил об исключительно обоюдном признании западных вакцин в РФ

Признание вакцин от коронавируса зарубежной разработки в России возможно только на обоюдной основе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность допуска на отечественный рынок западных препаратов.

Представитель Кремля не считает, что положительное решение этого вопроса как-либо скажется на повышении уровня вакцинации в стране. По словам Пескова, вакцинофобия некоторых россиян совершенно не связана с «марками прививок».

Он также подчеркнул, что государство разделяет долю своей ответственности за недостаточный уровень вакцинации, однако самим гражданам необходимо более серьезно относится к этому в условиях пандемии.

