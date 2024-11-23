Песков заявил, что зарплаты россиян растут

По его словам, за последние несколько лет зарплаты россиян выросли больше чем на 15%.



Песков также отметил, что растет не номинальная зарплата, а реальная. Также, по словам Пескова, растут надбавки для регионов, где идут военные действия.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что россиянам лучше всего поделить свою зарплату за декабрь три части: обязательные платежи в январе (30-40% от выплат), подарки на новогодние праздники (30-40%) и сбережения (20-40%), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

