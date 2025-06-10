Госдума приняла законопроект о создании национального мессенджера
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий создание в РФ многофункционального сервиса по обмену информацией.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, речь идёт о специальном российском приложении, которое объединит возможности мессенджера и функции госсервисов.
Помимо прочего, платформа позволит удостоверять личность при помощи цифрового ID, использовать усиленную цифровую подпись. Также на неё переведут образовательные сервисы и чаты, используемые учебными заведениями.
«Будет образована доверенная и безопасная среда для общения, коммуникации, телефонных вызовов и одновременно получения государственных и коммерческих услуг», — отметил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в национальном мессенджере авторизация через подменный номер будет невозможна, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru