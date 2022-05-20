Песков заявил, что в Кремле сохраняется масочный режим
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле, «как и во всей стране», существенно снизилась заболеваемость коронавирусом, сообщает ТАСС.
По его словам, несмотря на это в Кремле продолжают действовать меры повышенной эпидемиологической безопасности, в том числе масочный режим для посетителей.
«Всё-таки это резиденция президента РФ, естественно, там действуют меры предосторожности повышенного уровня, в том числе эпидемиологические», - пояснил он.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус можно отнести к сезонным острым респираторным вирусным инфекциям, сообщает RT.
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