Песков заявил, что в Кремле сохраняется масочный режим

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле, «как и во всей стране», существенно снизилась заболеваемость коронавирусом, сообщает ТАСС.

Гинцбург призвал к ревакцинации из-за роста заболеваемости COVID-19 в мире

По его словам, несмотря на это в Кремле продолжают действовать меры повышенной эпидемиологической безопасности, в том числе масочный режим для посетителей.

«Всё-таки это резиденция президента РФ, естественно, там действуют меры предосторожности повышенного уровня, в том числе эпидемиологические», - пояснил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус можно отнести к сезонным острым респираторным вирусным инфекциям, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:КоронавирусКремльДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры