Песков заявил, что в Кремле сохраняется масочный режим

По его словам, несмотря на это в Кремле продолжают действовать меры повышенной эпидемиологической безопасности, в том числе масочный режим для посетителей.

«Всё-таки это резиденция президента РФ, естественно, там действуют меры предосторожности повышенного уровня, в том числе эпидемиологические», - пояснил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус можно отнести к сезонным острым респираторным вирусным инфекциям, сообщает RT.