Песков: в Кремле перестали использовать ICQ
24 мая 202419:43
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что раньше в Кремле использовали мессенджер ICQ, но потом он стал «неконкурентоспособен», сообщил ТАСС.
По словам пресс-секретаря, у сервиса появилось много конкурентов, которые его вытеснили, но было время, когда в Кремле пользовались «аськой».
Ранее компания «ВКонтакте» сообщила, что мессенджер ICQ прекратит работу через месяц 26 июня. Компания намерена сосредоточиться на развитии «VK Мессенджера», уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru