Песков: в Кремле перестали использовать ICQ

По словам пресс-секретаря, у сервиса появилось много конкурентов, которые его вытеснили, но было время, когда в Кремле пользовались «аськой».

Ранее компания «ВКонтакте» сообщила, что мессенджер ICQ прекратит работу через месяц 26 июня. Компания намерена сосредоточиться на развитии «VK Мессенджера», уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

