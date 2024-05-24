Песков: в Кремле перестали использовать ICQ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что раньше в Кремле использовали мессенджер ICQ, но потом он стал «неконкурентоспособен», сообщил ТАСС.

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По словам пресс-секретаря, у сервиса появилось много конкурентов, которые его вытеснили, но было время, когда в Кремле пользовались «аськой».

Ранее компания «ВКонтакте» сообщила, что мессенджер ICQ прекратит работу через месяц 26 июня. Компания намерена сосредоточиться на развитии «VK Мессенджера», уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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