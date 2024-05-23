Жюри подвело итоги первого этапа грантовой программы VK

Подведены итоги первого этапа программы VK по поддержке институций и авторов в сфере культуры и искусства. Гранты получили 26 заявителей из 20 регионов, их общая сумма — свыше 30 млн рублей. Еще три финалиста станут обладателями грантов в рамках специальной номинации. Победители смогут потратить денежные гранты на оборудование, аренду техники, привлечение специалистов для создания качественного контента. Реализовать проекты необходимо до 1 декабря 2024 года.

Этап проходил с 15 января по 29 февраля 2024 года. Было подано 694 заявки, к экспертизе допустили 416 проектов. В координационный совет входили директор Государственного академического театра имени Е. Вахтангова Кирилл Крок, заместитель художественного руководителя МХТ имени А.П. Чехова по связям с общественностью Вадим Верник и другие известные деятели культуры и представители VK.

Среди победителей — проекты «Я (не) останусь здесь» (ХМАО — Югра, Сургут), «Русский север. Виртуальные страницы» (Мурманская область), «Субкультуры нулевых» (Санкт-Петербург), «Один день Михаила Булгакова» (Москва) и другие.

Одна из членов координационного совета, гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева, сказала, что перед ней стояла непростая задача — оценить необычный контент для молодой аудитории. Она отметила разнообразие присланных работ. В свою очередь Крок заявил, что он обращал внимание прежде всего на региональные проекты, нуждающиеся в адресной поддержке.

Кроме того, директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева заявила, что сегодня в соцсети «ВКонтакте» насчитывается свыше 210 тысяч сообществ, пользующихся чрезвычайно высоким интересом. VK старается поддерживать те из них, которые посвящены искусству, это и подтолкнуло к появлению грантовой программы.

Общий грантовый фонд проекта в 2024 году составит свыше 60 млн рублей. Прием заявок на второй этап начнется в июне 2024 года. Участники смогут заявить до трех проектов, победителей определит координационный совет.

