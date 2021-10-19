Песков заявил, что в Кремле не обсуждают охрану школ силами Росгвардии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что силовики очень внимательно относятся к инцидентам, связанным со стрельбой в учебных заведениях, сообщает ТАСС.

По его словам, в Кремле не обсуждают инициативу передачи охраны школ Росгвардии, это вопрос силовых ведомств.

«Нет, в Кремле это не обсуждается. Этим занимаются соответствующие силовые ведомства... принимаются меры, и законодательные, и практические для того, чтобы застраховаться от подобных инцидентов», - отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что полностью от подобных происшествий «нигде в мире застраховаться пока не получается».

Ранее ректор Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Дмитрий Красильников в своём Instagram заявил, что во входных группах на территорию вуза будут дежурить сотрудники Росгвардии.

ЧП в ПГНИУ произошло 20 сентября. Стрельбу в вузе устроил 18-летний Тимур Бекмансуров, погибли шесть человек. Сам студент был ранен ответным огнём сотрудника полиции, после чего его госпитализирован.

