Песков заявил, что в Кремле не обсуждают охрану школ силами Росгвардии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что силовики очень внимательно относятся к инцидентам, связанным со стрельбой в учебных заведениях, сообщает ТАСС.
По его словам, в Кремле не обсуждают инициативу передачи охраны школ Росгвардии, это вопрос силовых ведомств.
«Нет, в Кремле это не обсуждается. Этим занимаются соответствующие силовые ведомства... принимаются меры, и законодательные, и практические для того, чтобы застраховаться от подобных инцидентов», - отметил Песков.
Представитель Кремля добавил, что полностью от подобных происшествий «нигде в мире застраховаться пока не получается».
Ранее ректор Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Дмитрий Красильников в своём Instagram заявил, что во входных группах на территорию вуза будут дежурить сотрудники Росгвардии.
ЧП в ПГНИУ произошло 20 сентября. Стрельбу в вузе устроил 18-летний Тимур Бекмансуров, погибли шесть человек. Сам студент был ранен ответным огнём сотрудника полиции, после чего его госпитализирован.
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