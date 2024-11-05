Песков заявил, что церемония вручения верительных грамот прошла без шампанского

Церемония вручения верительных грамот в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца прошла по «доковидному» протоколу. Как пишет Life, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Санитарный режим»: Путин отказался от личной беседы с послами

По его словам, это связано со смягчением санитарных норм, которое в настоящий момент «уже максимально».

Также Песков подтвердил, что шампанское после церемонии не подали.

«Сейчас не было... время не совсем располагает к этому», - заключил представитель Кремля.

Ранее в Кремле прошла церемония вручения верительных грамот. Президент РФ Владимир Путин принял их у 28 вновь прибывших дипломатических представителей, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШампанскоеКремльДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры