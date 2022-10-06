Песков заявил, что Путин отпразднует свой день рождения в Санкт-Петербурге

По его словам, на 7 октября у главы государства запланирован ряд международных телефонных разговоров, а в середине дня - неформальная встреча глав-государств участников СНГ.

Он не исключил, что на ней коллеги поздравят Владимира Путина с юбилеем.

«Как правило, протокол этого никогда не предусматривает... Но, разумеется, всё-таки все друг друга не первый год или даже не одно десятилетие знают, поэтому наверняка чисто по-человечески будут поздравлять», - заключил представитель Кремля.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике планируются массовые мероприятия ко дню рождения Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

