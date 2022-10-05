Весь в работе: В Кремле рассказали о планах Путина на день 70-летия
В графике президента России Владимира Путина в день рождения, 7 октября, значатся рабочие мероприятия. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он пообещал детализировать распорядок президента на этот день дополнительно позднее. Владимиру Путину 7 октября официально исполнится 70 лет.
Обычно российский лидер в свой день рождения занимается рабочими совещаниями, встречами и другими мероприятиями. Так, в 2021 году Путин провел 7 октября оперативное совещание постоянных членов Совета безопасности РФ.
Представитель Кремля также не подтвердил, что президент может сегодня выступить с обращением к гражданам РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Песков развеял слухи на фоне присоединения к РФ новых территорий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru