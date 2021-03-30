Песков заявил, что пример Путина должен подтолкнуть россиян вакцинироваться

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что большое количество людей по-прежнему весьма подозрительно относятся к прививкам, сообщают «Аргументы и факты».

По его словам, россияне не спешат делать прививки из-за «национальных особенностей». Представитель Кремля считает, что следует усиливать пропаганду вакцинации и надеется, что граждане последуют примеру Владимира Путина и сделают прививку.

«Конечно, я думаю, его пример придаст динамики всему процессу», - подчеркнул Песков в интервью изданию.

Российский лидер привился первым компонентом вакцины от коронавируса 23 марта, сообщает RT. Песков объяснил, что процесс не снимали на камеры из-за того, что Путину «это не нравится».

