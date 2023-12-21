Песков заявил, что новогодний прием в Кремле в этом году не состоится
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в 2023 году в Кремле не будут проводить новогодний приём, сообщает РИА Новости.
«Нет. Не планируется», - ответил он на вопрос о традиционном ранее мероприятии, которое глава государства проводил в конце года.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что планирует встретить 2024 год за бокалом шампанского в кругу близких людей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Также глава государства рассказал, что в начале следующего года намерен встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru