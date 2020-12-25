Песков заявил, что новогодние каникулы не сократят из-за выходного 31 декабря

Планов сократить новогодние праздники из-за выходного 31 декабря пока нет. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«В этом году таких планов точно нет», - сказал он.

В среду президент РФ Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным. По его словам, работа в этот «очень своеобразная».

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в эфире НСН рассказал, что подобные широкие жесты обусловлены надвигающимися в 2021 году выборами в Госдуму, где большинство мест «Единой России» не гарантировано.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:КаникулыНовый ГодДмитрий Песков
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