Песков заявил, что не знает о дополнительных ограничениях из-за COVID-19
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение каких-либо ограничений из-за коронавируса остаётся на усмотрение регионов, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос журналистов представитель Кремля отметил, что ему не известно о подготовке каких-либо дополнительных ограничений на федеральном уровне.
Ранее Песков заявил, что де-факто и де-юре обязательной вакцинации от коронавируса в России нет, сообщает RT. По его словам, есть лишь решения отдельных регионов по работникам ряда отраслей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru