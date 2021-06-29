Песков заявил, что не знает о дополнительных ограничениях из-за COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение каких-либо ограничений из-за коронавируса остаётся на усмотрение регионов, сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов представитель Кремля отметил, что ему не известно о подготовке каких-либо дополнительных ограничений на федеральном уровне.

Ранее Песков заявил, что де-факто и де-юре обязательной вакцинации от коронавируса в России нет, сообщает RT. По его словам, есть лишь решения отдельных регионов по работникам ряда отраслей.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:КоронавирусРоссияДмитрий Песков
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