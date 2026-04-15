Песков заявил, что не располагает информацией о введении ответственности за VPN
Никаких запретов на использование VPN в России в настоящее время нет. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе брифинга он также указал, что ответственности за использовании VPN в стране не предусмотрено и ему неизвестно «о каких-то планах на этот счёт».
«Рекомендую обращаться с этими вопросами в Министерство связи и в Роскомнадзор», - сказал представитель Кремля журналистам.
Ранее российские операторы связи и онлайн-сервисы начали уведомлять пользователей о возможных сбоях в работе приложений при включенном VPN, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
