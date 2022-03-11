Песков заявил, что настоящему русскому не стыдно, что он русский

Комментируя подобные высказывания некоторых граждан он отметил, что такие люди «не с нами».

«Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским. Если кто-то так говорит, значит он не русский, и к нему нет никаких претензий. Он не с нами», - резюмировал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что если на Украине кто-то будет с оружием в руках атаковать российских военных, то они тоже станут целями, сообщает RT.