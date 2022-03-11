Песков заявил, что настоящему русскому не стыдно, что он русский
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящий русский никогда не скажет, что ему стыдно быть русским, сообщает РИА Новости.
Комментируя подобные высказывания некоторых граждан он отметил, что такие люди «не с нами».
«Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским. Если кто-то так говорит, значит он не русский, и к нему нет никаких претензий. Он не с нами», - резюмировал представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что если на Украине кто-то будет с оружием в руках атаковать российских военных, то они тоже станут целями, сообщает RT.
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