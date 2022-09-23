Песков заявил, что Кремлю неизвестно местонахождение Медведчука

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о том, общался ли Владимир Путин с освобождённым украинским политиком Виктором Меведчуком, сообщает РИА Новости.

Песков прокомментировал обмен пленными с Украиной

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он отметил, что в Кремле не знают о местонахождении Медведчука, который ранее был одним из обмененных с Украиной пленных.

«Я не располагаю такой информацией», - сказал представитель Кремля.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в результате обмена были освобождены 56 человек: пять человек из Донбасса, 55 российских военнослужащих и оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук, сообщает RT.

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