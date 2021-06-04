Песков заявил, что график Путина возвращается в офлайн-режим
Рабочий график президента России Владимира Путина постепенно возвращается в прежний офлайн-режим. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Песков отметил, что возвращение к прежнему режиму работу происходит плавно, потому что пандемия еще не закончилась, соблюдаются все необходимые ограничения.
Накануне в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции глава государства в очередной раз призвал россиян по своему примеру привиться от COVID-19.
В мае Путин рассказал, что у него хорошие показатели к антителам к коронавирусу после прививки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru