Песков заявил, что график Путина возвращается в офлайн-режим

Рабочий график президента России Владимира Путина постепенно возвращается в прежний офлайн-режим. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Песков отметил, что возвращение к прежнему режиму работу происходит плавно, потому что пандемия еще не закончилась, соблюдаются все необходимые ограничения.

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Накануне в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции глава государства в очередной раз призвал россиян по своему примеру привиться от COVID-19.

В мае Путин рассказал, что у него хорошие показатели к антителам к коронавирусу после прививки.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:КоронавирусДмитрий ПесковВладимир Путин
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