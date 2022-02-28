Песков заявил, что ещё рано говорить о мерах социальной поддержки в РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно обсуждать меры социальной поддержки населения России, сообщает РИА Новости.

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По словам представителя Кремля, главная задача - минимизировать последствия вводимых в отношении России санкций, планы будут реализовываться «по мере поступления проблем».

«Пока у нас ничего не произошло с вами», - добавил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что, с точки зрения решения проблем, введение санкций против президента России Владимира Путина недальновидно и абсурдно, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:РоссиянеГосподдержкаДмитрий Песков
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