Песков заявил, что ему неизвестно о запрещающих радугу в России законах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России, сообщает ТАСС.

В Госдуме заявили, что сережки с радугой не являются основанием для ареста

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать задержанние девушки, которая носила серёжки с изображением радуги, он указал, что не знает всех деталей инцидента.

«Я, честно говоря, не знаю всех деталей этого дела, поэтому вряд ли я могу его как-то комментировать», - заключил представитель Кремля.

Ранее Нижегородский суд арестовал местную жительницу на пять суток за серьги в форме лягушки, покрашенные в цвета радуги. Её вызвали на допрос в Центр по противодействию экстремизму и задержали до суда. По словам её адвоката, суд не смог точно определить, какие признаки запрещенной символики были на серьгах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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