Песков заявил, что ему неизвестно о запрещающих радугу в России законах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России, сообщает ТАСС.
В ответ на просьбу журналистов прокомментировать задержанние девушки, которая носила серёжки с изображением радуги, он указал, что не знает всех деталей инцидента.
«Я, честно говоря, не знаю всех деталей этого дела, поэтому вряд ли я могу его как-то комментировать», - заключил представитель Кремля.
Ранее Нижегородский суд арестовал местную жительницу на пять суток за серьги в форме лягушки, покрашенные в цвета радуги. Её вызвали на допрос в Центр по противодействию экстремизму и задержали до суда. По словам её адвоката, суд не смог точно определить, какие признаки запрещенной символики были на серьгах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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