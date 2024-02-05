Песков заявил, что ему неизвестно о запрещающих радугу в России законах

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать задержанние девушки, которая носила серёжки с изображением радуги, он указал, что не знает всех деталей инцидента.

«Я, честно говоря, не знаю всех деталей этого дела, поэтому вряд ли я могу его как-то комментировать», - заключил представитель Кремля.

Ранее Нижегородский суд арестовал местную жительницу на пять суток за серьги в форме лягушки, покрашенные в цвета радуги. Её вызвали на допрос в Центр по противодействию экстремизму и задержали до суда. По словам её адвоката, суд не смог точно определить, какие признаки запрещенной символики были на серьгах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

