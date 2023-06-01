Песков заявил, что ему неизвестно о случаях «заражения» шпионским ПО смартфонов в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопросы, связанные с «заражениями» шпионским софтом смартфонов в Кремле, следует задавать спецслужбам, сообщает РИА Новости.

Песков: использование на госслужбе смартфонов Apple «неприемлемо и запрещено»

По его словам, о каких-либо подобных случаях, произошедших в Администрации президента, ему ничего неизвестно.

«Мне неизвестно об этом... эти вопросы относятся к категории таких специфичных вопросов, которые в ведении специальных служб», - заключил представитель Кремля.

Ранее ФСБ и ФСО вскрыли разведывательную акцию спецслужб США, в рамках которого неизвестным вредоносным ПО были заражены несколько тысяч смартфонов Apple, в том числе использующих сим-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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