Песков заявил, что ему неизвестно о случаях «заражения» шпионским ПО смартфонов в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопросы, связанные с «заражениями» шпионским софтом смартфонов в Кремле, следует задавать спецслужбам, сообщает РИА Новости.
По его словам, о каких-либо подобных случаях, произошедших в Администрации президента, ему ничего неизвестно.
«Мне неизвестно об этом... эти вопросы относятся к категории таких специфичных вопросов, которые в ведении специальных служб», - заключил представитель Кремля.
Ранее ФСБ и ФСО вскрыли разведывательную акцию спецслужб США, в рамках которого неизвестным вредоносным ПО были заражены несколько тысяч смартфонов Apple, в том числе использующих сим-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, сообщает RT.
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Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru